Pozor, ste videli ta moška? Išče ju policija

Policiste so včeraj obvestili o drzni tatvini na območju Medvod.



V policijskem poročilu ljubljanske uprave navajajo, da sta neznana storilca vstopila v recepcijo nastanitvenega objekta, izkoristila odsotnost zaposlenih in iz blagajne odtujila nekaj sto evrov gotovine. S kraja sta se odpeljala z manjšim avtomobilom temne barve. Opis storilcev

Prvi storilec: moški, vitke postave, visok okoli 180 cm. Ima kratke črne lase. Nosil je belo srajco, črne oprijete hlače, črne mokasinke, čez ramo je imel manjšo črno torbico.



Drugi storilec: moški, močnejše postave, visok okoli 180 cm. Nosil je modro srajco z belimi črtami v vzorcu večjih kvadratov in kratke džins hlače. Obut je bil v superge.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: