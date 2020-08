Pozor, ne nasedajte prevaram, ki se skrivajo za luksuznimi stanovanji

V zadnjem času je bilo zaznanih več prijav v zvezi z lažnim oglasom za najemniško stanovanje v središču Ljubljane. Lažni oglas za luksuzno stanovanje v Rezidenci Luwigana se že nekaj časa periodično pojavlja na Bolhi pod različnimi uporabniškimi imeni, so opozorili na spletnem portalu Varni na internetu, ki ga izvaja Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT (ta deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes).Če iščete najemniško stanovanje, bodite še posebno pozorni na izjemno ugodne ponudbe, ki zvenijo predobro, da bi bile resnične. Pozorni bodite, če (poleg ugodne cene) ponudnik stanovanja želi plačilo s paysafecardom ali podobnim plačilnim sredstvom ali če vam nameravajo ključe po prejetem plačilu poslati po pošti, ogled stanovanja pa ni možen, ker naj bi bil lastnik v tujini.Policisti PP Ljubljana Center so pred časom podobno sporočili, da obravnavajo podobne primere goljufij . Goljuf je lažno oddajal stanovanje na Tesarski ulici v Ljubljani. Na Bolhi in spletnih omrežjih je oglaševal najem luksuznega stanovanja za daljše časovno obdobje po zelo ugodni ceni. Z lažnim prikazovanjem lokacije in slik stanovanja ter svoje identitete je od najemnika zvabil denar za najem. Vsa korespondenca je potekala le prek elektronske pošte. Po prejemu denarja je prekinil stik in se ni več odzval na sporočila.Policija je takrat opozorila tudi na previdnost pri najemanju apartmajev v času glavne turistične sezone. Odsvetovali so nakazovanje denarja v tujino, dokler se ne prepričate, ali apartmaji in stanovanja sploh obstajajo oziroma kdo je oseba, ki oddaja apartma ali stanovanje, ali če nimate z osebo neposrednega stika. Slike stanovanja so običajno od drugih resničnih ponudnikov, identiteta ponudnika pa je lažna.