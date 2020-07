Ostali brez luksuznega stanovanja in denarja

Povpraševanje po najemu stanovanj v Sloveniji je kljub epidemiji novega koronavirusa še vedno precejšnje. Na potencialne najemnike pa poleg zasoljenih cen nepremičnin v nekaterih delih države prežijo tudi goljufi.



Policisti policijske postaje Ljubljana Center obravnavajo primere goljufij pri najemu stanovanj na Tesarski ulici v Ljubljani. Neznani ponudnik je prek oglasa na Bolhi ali drugih družabnih omrežij oglaševal najem luksuznega stanovanja za daljše časovno obdobje po zelo ugodni ceni. Z lažnim prikazovanjem lokacije in slik stanovanja ter svoje identitete je od najemnika zvabil denar za najem.



Vsa korespondenca je potekala le prek elektronske pošte. Po prejemu denarja je prekinil stik in se ni več odzval na sporočila. Policisti zaradi suma kaznivega dejanja goljufije nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Vse morebitne oškodovance policija prosi, da o tem takoj obvestijo Policijsko postajo Ljubljana Center na številko 01 475 06 00. Priporočajo, da shranite vso morebitno korespondenco in druga dokazila. Pazljivo tudi pri najemu apartmaja v tujini Prav tako policija vsem občanom svetuje previdnost pri takih najemih stanovanj prek spleta. V preteklosti so že obravnavali posamezne primere goljufij pri oddaji apartmajev predvsem v času glavne turistične sezone.



»Tu je treba predvsem opozoriti, da odsvetujemo nakazovanje denarja v tujino, dokler se ne prepričamo, ali apartmaji in stanovanja sploh obstajajo oziroma kdo je oseba, ki oddaja apartma ali stanovanje, oziroma nimamo z osebo neposrednega stika. Slike stanovanja so običajno od drugih resničnih ponudnikov, identiteta ponudnika pa je lažna. O vsakem takem zaznanem primeru obvestite policijo,« še opozarjajo.