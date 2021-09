Požig v Kamniku? Našli liste: Ljudstvo vam bo sodilo za vaše zločine, zelo kmalu

V Kamniku je ponoči zagorel manjši leseni objekt, ki se je razširil na zabojnik, kombi in osebni vozili, so sporočili iz PU Ljubljana. Zagorel je zabojnik za opravljanje hitrih testov na novi koronavirus. To so potrdili pri Prostovoljnem gasilskem društvu Kamnik. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali požarišče. Poškodovanih ni, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.



Gasilci so na požarišču našli tudi liste z napisi, ki pozivajo k svobodi ljudstva in ustavitvi PCT-terorja. »Ljudstvo vam bo sodilo za vaše zločine, zelo kmalu,« naj bi bilo še zapisano na listih. Vzrok požara še ni znan, policisti pa nadaljujejo preiskavo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

