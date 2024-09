Požar v Golf klubu Cubo Smlednik: »Materialna škoda znaša nekaj sto tisoč evrov«

Kot smo že poročali, je včeraj dopoldne zagorelo v leseni klubski hiši v Cubo golfu v Smledniku v občini Medvode. Poškodovanih ni bilo. Na kraj dogodka so odhiteli gasilci šestih društev Gasilske zveze Medvode, torej 74 gasilcev s 14 vozili in pet gasilcev Gasilske brigade Ljubljana z dvema voziloma, in sicer avtolestvijo in cisterno.

»Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija zaključili ogled kraja požara v objektu v Smledniku. Po doslej znanih okoliščinah je znano, da naj bi zagorelo v skladiščnih prostorih objekta, ogenj pa se je nato razširil tudi v višja nadstropja.

Pri tem je nastala tudi večja materialna škoda, ki znaša nekaj sto tisoč evrov. Zbiranje obvestil in ugotavljanje natančnega vzroka požara še poteka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sporočila Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Preberite še: