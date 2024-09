V požaru umrlo najmanj 17 učencev

V kompleksu zasebne osnovne šole Hillside Endarasha Academy v kraju Nyeri, 150 km severno od glavnega mesta Kenije Nairobi, je včeraj okoli treh zjutraj izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 17 učencev. Njihovo identiteto še ugotavljajo, saj so trupla zoglenela. Veliko otrok je v kritičnem stanju, zato obstaja bojazen, da bo žrtev še več.

Požari v šolah so v Keniji pogosti.

Ogenj se je bliskovito razširil in zajel več šolskih poslopij, tudi internat, v katerem je spalo 150 učencev, šolo jih obiskuje 824. Vzrok požara včeraj še ni bil znan, kenijski predsednik William Ruto pa je osebno odredil temeljito preiskavo in zatrdil, da bodo odgovorne privedli pred roko pravice. Ob tem je Ruto na omrežju X izrekel sožalje prizadetim družinam in jim zagotovil, da jim bo država pomagala. Kenijski Rdeči križ daje psihosocialno podporo prizadetim šolskim otrokom, učiteljem in družinam.

Šolski požari so v Keniji pogosti. Leta 2022 je pogorel dijaški dom v zahodni Keniji, tedaj so bili na delu požigalci. Leta 2017 je 10 dijakinj umrlo v požaru na dekliški šoli v Nairobiju, kar 67 učencev pa je umrlo v najbolj smrtonosnem šolskem požaru v okrožju Machakos pred 20 leti.