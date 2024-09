Nove informacije o požaru v Golf klubu Cubo Smlednik

Včeraj dopoldne je zagorelo v leseni klubski hiši v Cubo golfu v Smledniku v občini Medvode. Poškodovanih ni bilo. Vzrok požara in višina škode v času, ko to poročamo, še nista znani.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so jih o požaru na stavbi na območju Smlednika obvestili ob pol deveti uri. »Po doslej znanih podatkih gori večji objekt, namenjen poslovni dejavnosti, za zdaj pa nimamo podatkov, da bi bil v požaru kdo poškodovan,« so sporočili.

Požar so omejili in naredili presek na sosednji strehi, da se ni mogel širiti.

Na kraj dogodka so odhiteli gasilci šestih društev Gasilske zveze Medvode (74 gasilcev s 14 vozili) in pet gasilcev Gasilske brigade Ljubljana z dvema voziloma (avtolestvijo in cisterno). Ko so prišli, je bila streha že v ognju, ogenj se je iz pritličja širil v prvo in drugo nadstropje. Požar so omejili in naredili presek na sosednji strehi, da se ni mogel širiti, nato so odpravili še zadnja gorišča v objektu. Poškodovanih ni, v objektu ni bilo nikogar.

Preprečili so večjo škodo. FOTO: G. Ž.

Veliko dela

»Streho moramo dokončno odkriti, da bomo pogasili vsa gorišča, verjetno se bo organizirala gasilska straža, potem pa bo treba odkrito streho pokriti s ponjavami, tako da dela bo še kar veliko,« je poveljnik Gasilske zveze Medvode ​Anže Šilar za spletni portal 24 ur včeraj popoldne odgovoril na vprašanje, koliko časa misli, da bodo – glede na deževje – gasilci še na prizorišču.

V inervenciji so sodelovali gasilci šestih društev Gasilske zveze Medvode in Gasilske brigade Ljubljana. FOTO: G. Ž.

O vzroku požara za zdaj na policiji še ne poročajo, po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi najprej zagorelo v kuhinji.

Ko bo več znanega, bodo policisti obvestilo dopolnili.