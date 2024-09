Zagorelo v golf klubu Smlednik: na terenu gasilske enote (FOTO)

Kljub dežju iz Smlednika poročajo o požaru v stavbi Golf cluba Cubo. »Gasilci iz celotne Gasilske zveze Medvode in sosednjih društev so ogenj hitro zaustavili in sedaj sanirajo požariščem,« so zapisali na facebook strani Televizije Medvode, kjer so tudi objavili fotografije s kraja.

FOTO: G. Ž.

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili o požaru obveščeni okoli 8.30 ure, za zdaj pa nimajo podatkov, da bi bil v požaru kdorkoli poškodovan.

Gasilci požar še gasijo, policisti pa so zavarovali okolico.

FOTO: G. Ž-

Policija vse prosi, da se ne kraju ne zadržujejo in ne ovirajo dela intervencijskih služb.

V bližini igrišča za golf v bližini Ljubljane ima svojo vilo tudi Luka Dončić, a so gasilci poskrbeli, da se požar k sreči ni razširil še na sosednje stavbe.