Požar na Krasu se širi: aktiviran državni načrt (FOTO, VIDEO)

Nekaj pred 10. uro dopoldne je zagorelo na območju Renškega vrha nad Renčami. Požar se je na težkem in mestoma neprehodnem kraškem terenu najprej širil proti vasi Temnica, pozneje pa se je zaradi burje obrnil v drugo smer. Zdaj se širi proti Kostanjevici na Krasu in Cerju, je za STA potrdil vodja intervencije Simon Vendramin.

Zaradi suše in presušene vegetacije ter predvsem močne burje se požar po njegovih besedah hitro širi. Trenutno najbližja naselja niso v nevarnosti, glede pa se ogenj širi tudi po krošnjah dreves, se to lahko hitro spremeni. Gašenje iz zraka je zato posebej pomembno za zagotavljanje varnosti. Na terenu je trenutno prek 180 gasilcev poklicnih gasilskih enot in prostovoljnih društev iz severne in južne Primorske.

FOTO: bralec

Na terenu je trenutno prek 180 gasilcev poklicnih gasilskih enot in prostovoljnih društev iz severne in južne Primorske.

»Aktiviran je bil državni načrt za tovrstne intervencije. V dolžino požar zagotovo meri kilometer, gori na težko dostopnem ali neprehodnem terenu,« je povedal Vendramin.

FOTO: bralec

Pojasnil je še, da jim pomaga tudi helikopter Slovenske vojske, čakajo pa še na helikopter italijanske civilne zaščite. »Prav tako smo prek mednarodnega mehanizma aktivirali letalo za gašenje požarov kanader, ne vemo pa še, od kod nam ga bo uspelo dobiti,« je še dejal.

Na pomoč so gasilcem ponovno prišli tudi pirotehniki, saj je na območju še vedno precej neeksplodiranih ostankov iz prve svetovne vojne, tam je namreč potekala soška fronta.

Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Sicer pa za zdaj posebnega opozorila za prebivalce ni, poroča Radio Slovenija. Ob tem povzema besede župana občine Miren - Kostanjevica Mavricija Humarja, naj se požarišču ne približujejo in naj bodo pozorni na intervencijska vozila, da jim olajšajo prehod.