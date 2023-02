Potrdili identiteto Slovenke, ki je bila pogrešana od julija 2021: našli so jo mrtvo

S Policijske uprave Kranj so 9. januarja medije obvestili, da je mimoidoči na strmem gozdnem pobočju Jerebikovca naletel na človeško okostje. Z analizo, ki jo je opravil Nacionalni forenzični laboratorij, so sedaj ugotovili, da okostje pripada pogrešani 69-letnici, ki je bila pogrešana vse od julija 2021.

»Z ogledi kraja in dosedanjim zbiranjem obvestil ni bilo zaznano, da bi bila smrt osebe posledica kaznivega ravnanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s PU Kranj.

69-letnica je bila pogrešana od 28. julija 2021 na območju Mojstrane. Njeno kolo so našli priklenjeno na drevo. Takrat je stekla iskalna akcija, a vse do 9. januarja, ko so bili policisti obveščeni o najdi okostja, niso našli.