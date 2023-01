Pohodnik našel človeško okostje na strmem gozdnem pobočju, policija opravila ogled

Včeraj dopoldne so bili kranjskogorski policisti obveščeni, da je bilo na strmem gozdnem pobočju Jerebikovca najdeno človeško okostje. Policisti so ob pomoči služb za reševanje kraj zavarovali in opravili ogled. Po prvih podatkih v dogodku ni podanih elementov kaznivih ravnanj.

Identiteta osebe še ni potrjena, prav tako ni znan vzrok smrti in sta predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, poroča Policijska uprava Kranj.