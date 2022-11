Posnetek iz trgovine, ki je šokiral Slovenijo: enostavno jo je pograbil in odšel z njo

Tatovi nenehno iščejo priložnosti in takoj, ko jo uzrejo, jo tudi izkoristijo. Pri enem od trgovcev v Sloveniji, ki prodaja torbice, so ugotovili, da so tarča, tako pravijo, organizirane tolpe najmanj treh moških, ki bi utegnili biti krivi za »visoko rast tatvin v naših poslovalnicah po celi Sloveniji«. Na spletnih omrežjih so objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih so ujeli storilca pri delu. Tako je videti moškega s sončnimi očali, ki si ogleduje ženske torbice. Najprej jih le gleda, nato pa eno od manjših pograbi in vrže v nakupovalno vrečo, ki jo je imel s seboj. A tu se ni končalo. Pograbil je še eno in jo pospravil v vrečo. Kako trgovino zapusti, ni razvidno.

Če osebe s posnetkov prepoznate, prosijo, za informacije bodisi prek zasebnega poročila bodisi prek e-pošte. »Tatvine so že prijavljene policiji. S to objavo želimo opozoriti tudi druge trgovce, da so pazljivi pri svojem poslovanju. Če ste podobne tatvine opazili tudi vi, nam to sporočite, da se povežemo in skupaj ukrepamo pri organih pregona,« so še zapisali.

Kaj je ugotovila policija

Na območju PU Celje so za slovenskenovice.si potrdili, da so prejeli prijavi dveh tatvin: »Prva je bila v maju, druga pa v oktobru.« So tatu ali več tatov izsledili? »Preiskava v obeh primerih še poteka.« Eno prijavo so zabeležili tudi v prodajalni v Novem mestu, okoliščine kaznivega dejanja pa policisti še preiskujejo, so nam odgovorili iz PU Novo mesto. Še dve prijavi so zabeležili na PU Maribor, maja in junija: »V obeh primerih še potekajo aktivnosti v okviru preiskav kaznivih dejanj.« Dve tatvin, januarja in avgusta, so obravnavali tudi na območju PU Murska Sobota.

Nedavne samostojne objave trgovca videoposnetkov in fotografij so očitno obrodile nekaj sadov. V četrtek so javnost obvestil: »Hvala vam! Z vašo pomočjo smo pridobili izjemno število uporabnih informacij o storilcih tatvin. Pisali ste nam v komentarje, prek zasebnih sporočil in e-pošte. Vse informacije nam bodo pripomogle pri razrešitvi storjenih tatvin v naših poslovalnicah. Objavi smo danes umaknili, vendar zadeva ni končana! Zagotavljamo, da bomo takšna in podobna nezakonita dejanja ter predvsem obraze tatov tudi v prihodnje transparentno objavljali na naših družbenih omrežjih. Tudi ostale trgovce pozivamo, da o takšnih dejanjih ne molčijo. Če stopimo skupaj, lahko pomagamo obvarovati naše in vaše premoženje.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.