Poslanec Desusa, ki ni dal glasu za Erjavca, gre na policijo

Takole sta bila Erjavec in Simonovič leta 2013. FOTO: Matej Družnik, Delo

Poslanec Desusaje napovedal, da bo policiji prijavil grožnje, ki so se pojavile ob odločitvi, da se ne bo podpisal pod konstruktivno nezaupnico. Na profilu Anonymous Slovenia na twitterju so poslancu očitali, da je izdal svoj narod, Simonovič pa opozarja tudi na plakate z njegovo fotografijo in kljukastim križem.Simonoviču priporočajo, naj »črno gradnjo nemudoma proda« in se odseli v kak kraj, ki je prijaznejši stranki SDS. »Ni izdal Karla, izdal je svoj (o tem bi lahko debatirali) narod.« Zapisali so še, da »se bo cvrl v peklu, glede na EMŠO relativno kmalu«. Pozneje so dodali, da ne gre za grožnje, ampak za nasvet.Poleg tega tvita bo Simonovič policiji prijavil tudi plakate, ki so se pojavili na Obali. Na njih so poleg njegove tudi fotografije poslancev SMC, ob njih pa izpostavljena izbira: svoboda oziroma poslanski glas za konstruktivno nezaupnico na eni ter strah ali kljukasti križ na drugi strani.Iz PU Ljubljana so za STA odgovorili, da Simonovičeve prijave še niso prejeli. Prijavo policiji napoveduje tudi poslanec SMC