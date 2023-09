Pošast iz Bele krajine toži za 98 tisočakov

Pošast iz Bele krajine. Takšno ime je zaradi 30 let pekla, ki ga je povzročal hčerki in njenemu sinu, dobil 71-letni Belokranjec Zlatan Grčić. Na zunaj, med sosedi, je veljal za urejenega in prijaznega človeka. Še več. Predstavljal se je za zdravilca, Mogočni Zlatko si je nadel ime. Za štirimi stenami pa se je, kot se je spominjala hčerka, prelevil v pravo pošast. »Ni bilo enega normalnega dne. Moje življenje je bilo nočna mora. In zdaj se prebujam iz te nočne more. Upam, da bo sodišče pravično in pošteno. In da mi bo prisluhnilo. Kajti zdaj končno lahko govorim resnico. Ne morete si predstav...