Polovili tihotapce migrantov

Dolenjski in belokranjski policisti so ukvarjali z nezakonitimi migranti in tihotapci, ki jim, seveda v zameno za denar, pomagajo na njihovih nezakonitih poteh v Evropo.

Tako so policisti s PP Brežice pred dnevi na območju Jesenic ustavili osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak.

Znašli so se na hladnem. FOTO: Uroš Hočevar

»Med postopkom so ugotovili, da državljan Srbije na zadnjem sedežu in v prtljažniku prevaža pet državljanov Pakistana, ki so prej nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Srbije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku,« sporoča, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Postopki z državljani Pakistana še niso zaključeni.

Metliški policisti v Novi vasi pri Mokricah prijeli 22-letnega državljana Kosova, ki je z osebnim avtomobilom v notranjost države nameraval prepeljati pet sodržavljanov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. »Tihotapca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Avtomobil BMW so mu zasegli, postopki z državljani Kosova pa še potekajo,« je pojasnila Drenikova.

Metliški policisti so v Metliki prijeli še državljana Rusije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri državljane Kazahstana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljana Rusije so pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Opel astro srbskih registrskih oznak so zasegli, tudi policijski postopki z državljani Kazahstana še niso zaključeni, smo izvedeli.