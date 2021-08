Policisti zagledali goreče vozilo in zaslišali krike (FOTO)

Voznik je trčil v steber mostu. FOTO: PU Murska Sobota

V četrtek okoli 21. ure je voznik osebnega avtomobila v Lendavi zapeljal po nabrežini Ledave in trčil v steber mostu. Po trčenju se je avtomobil vžgal in zgorel. Policisti do gorečega vozila niso mogli pristopiti, so pa slišali glasove na pomoč. V neposredni bližini gorečega avtomobila so v reki opazili moškega in ga rešili iz vode.V postopku je bilo ugotovljeno, da je bil moški voznik osebnega avtomobila. Voznika so oskrbeli zdravstveni delavci in je bil odpeljan v bolnišnico. Tudi policista sta zaradi vdihovanja dima iskala zdravniško pomoč. Na vozilu je nastalo za okrog 1000 evrov škode.