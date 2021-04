Policisti ujeli požigalca

Konec marca smo na kratko poročali o številnih požarih v Murski Soboti. Da gre za požige, so sumili tudi policisti, ki so v treh dneh obravnavali kar pet požarov, štirikrat so zagoreli večji zabojniki za smeti, enkrat je zagorelo v nenaseljeni stanovanjski hiši. Kot je znano, so tudi soboški gasilci v tistih treh dneh imeli veliko dela, a so v vseh primerih preprečili bistveno večjo materialno škodo, če že ne katastrofe. Enkrat je bila namreč ogrožena srednja šola, v drugem primeru pa stanovanjska hiša, kjer bi se požar prek podstrešja »lahko razširil tudi na sosednjo stavbo«, kot ...