Policisti razkrili novo taktiko spletnih goljufov: pred očmi so jim izmaknili več sto tisoč evrov

Policisti PU Koper so včeraj prejeli prijavo ene od gospodarskih družb, ki je bila žrtev spletne goljufije. V sporočilu za javnost so zapisali, da so neznani storilci žrtve pretentali, da so njihova banka.

Storilci so sprva poslali elektronsko sporočilo računovodstvu družbe, kjer so se predstavljali kot njihova banka. V sporočilu je bilo obvestilo, da banka menjuje strežnike spletnega bančništva in povezava do spletnega obrazca, v katerega je moral prejemnik sporočila vnesti vse svoje podatke o bančnem računu in dostopne podatke. Za tem je sledil klic iz slovenske telefonske številke, kjer se je storilec predstavljal kot tehnična služba banke in oškodovanca z lažnim prikazovanjem z navodili prepričal, da mu je posredoval dodatno geslo (iz generatorja gesel), tako, da je s tem omogočil storilcu dostop do spletnega bančništva. Zatem je storilec izvedel transakcijo večje vsote denarja na tuj bančni račun. Šlo je za več sto tisoč evrov, so pojasnili na policiji.

Policisti svetujejo, da ste pozorni na domene, iz katerih prejemate elektronska sporočila (banke) in se ne zanašate zgolj na samo prikazano ime.

Dodajajo, da vsako takšno sporočil, pri katerem se zahteva posredovanje podatkov, pred posredovanjem preverite na svoji banki, saj to ni običajna praksa poslovanja.