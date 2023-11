Zaznavajo porast SMS-sporočil, ki zlorabljajo identiteto

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT ponovno opozarja spletne uporabnike na previdnost v mesecu nakupov. Zaznavajo namreč porast SMS-sporočil, ki zlorabljajo identiteto dostavnih podjetij in poskušajo zvabiti uporabnike na spletne strani, namenjene kraji podatkov kreditnih kartic. Goljufi tako zlorabijo podobo in ime dostavnih služb, kot so Pošta Slovenije, DHL, DPD in druge. Napadalci lahko žrtvi v celoti izpraznijo račun.

Nevarni napadi prek SMS-sporočil

»Napadi prek SMS-sporočil so za uporabnike lahko nevarnejši od napadov prek elektronske pošte, saj jih je težje preprečiti in težje prepoznati,« še pojasnjujejo na SI-CERT. Pred napadi prek elektronske pošte ščitijo filtri na poštnih strežnikih, ki blokirajo večji del lažnih sporočil. Pri SMS in drugih zasebnih sporočilih pa taka zaščita ne obstaja.

»Praktično nemogoče je preveriti pošiljatelja SMS-sporočila, obenem pa je zelo enostavno potvoriti telefonske številke, da delujejo, kot da so slovenske, ali pa kot pošiljatelja SMS-sporočila enostavno navesti ime dostavne službe,« smo izvedeli.

Kdor nakupuje prek spleta, lahko v prihajajočih tednih upravičeno pričakuje več obvestil o dostavi paketov. Pozorni bodite predvsem na sporočila, esemese ali elektronsko pošto, ki zahtevajo takojšen odziv v stilu »takoj preverite podatke, ali bo pošiljka zavrnjena«, »paketa ne moremo dostaviti, plačajte carino«. Če takšno sporočilo v naslednjem koraku zahteva še vpis kreditne kartice, je to znak za alarm, še opozarjajo na SI-CERT.