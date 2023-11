Policisti prijeli zapornika Satana, ki je ušel izpred UKC Ljubljana

Pred mesecem dni smo pisali, da je izpred UKC Ljubljana pobegnil zapornik, ki so ga v spremstvu pravosodnega policista pripeljali na zdravniški pregled. Nekdanji tekmovalec v borilnih veščinah Tomaž Simonič, znan pod vzdevkom Satan, je bil zaradi več kaznivih dejanj leta 2015 obsojen na enotno kazen 10 let zapora.

Pred UKC Ljubljana naj bi ga čakal voznik skuterja, s katerim se je odpeljal.

Za Satanom so izdali tiralico in je bil vse do včeraj na begu. Po pisanju N1 so ga včeraj prijeli v Berlinu in je danes že na poti v Slovenijo.

Simonič je nekdanji borec MMA, ki je na Dobu prestajal desetletno kazen zaradi poskusa uboja nekdanjega dekleta leta 2015. Na dan zločina je najprej vse dopoldne popival, nato pa pred lokalom streljal v zrak in se zvečer odpravil na dom dekletove družine, postavil jih je v vrsto, maltretiral, streljal v zrak in grozil, da bo ubil njih in sebe.