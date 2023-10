Satana policisti še niso našli, iščejo ga s tiralico

Policija je razpisala tiralico za Tomažem Simoničem, zapornikom, ki je pred tednom dni zbežal, ko ga je pravosodni policist z zapora na Dobu, pripeljal na pregled na ljubljanski UKC. Teden dni po pobegu 37-letnika, ki je znan pod vzdevkom Satan, še vedno niso našli, zato je policija za njim razpisala tiralico.

Kaj se je dogajalo? Prejšnji četrtek je Simoniča na pregled na oddelek otorinolaringologije pripeljal pravosodni policist. Pred kliniko je zapornik začel bežati in skočil na skuter, ki naj bi z voznikom čakal nanj. Policist se je pognal za njim in ga celo spravil s skuterja, a je na koncu zaporniku vseeno uspelo zbežati. Teden dni po pobegu policisti Simoniča še vedno niso našli, zato za njim zdaj razpisali tiralico.

Simonič je zbežal prejšnji četrtek. FOTO: Policija

Simonič je nekdanji borec MMA, ki je na Dobu prestajal desetletno kazen zaradi poskusa uboja nekdanjega dekleta leta 2015. Na dan zločina je najprej celo dopoldne popival, nato pa pred lokalom streljal v zrak in se zvečer odpravil na dom dekletove družine, postavil jih je v vrsto, maltretiral, streljal v zrak in grozil, da bo ubil njih in sebe.

Če opazite iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču, obvestite policijo.

Na seznamu iskanih oseb, za katerimi je razpisana odredba za tiralico, odredba za privedbo, mednarodna tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo, so: osebe, obdolžene kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, osebe, ki so pobegnile iz zavoda za prestajanje zaporne kazni ali zavodskega ukrepa.

Na spletni strani policije še piše, da policija razpiše privedbo, tiralico in mednarodno tiralico za iskanje osebe na podlagi odredbe sodišča ali upravnika zavoda za prestajanje zaporne kazni ali zavodskega ukrepa v skladu z Zakonom o kazenskem postopku ter ukrep iskanja osebe na podlagi naloga sodišča o odreditvi evropskega naloga za prijetje in predajo v skladu z Zakonom o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije