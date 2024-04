Policisti prejeli več prijav o grožnjah glede strelskega pohoda

Po grožnji slovenskim šolam, ki se je nedavno pojavila na spletu, so bili policisti v teh dneh pogosteje prisotni v okolici šol in tudi danes so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Te aktivnosti bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Sodelujejo z vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov, prav tako tudi pri različnih preventivnih aktivnostih.

Včeraj in danes prejeli več prijav o domnevnih grožnjah

Vse primere so nemudoma preverili in za nekatere od njih ugotovili, da ne gre za kazniva dejanja ali prekrške, druge primere pa še preverjajo in izvajajo ustrezne operativne ukrepe.

Policisti so bili danes in bodo tudi v prihodnjih dneh pogosteje prisotni v okolici šol.

Do zdaj pa v nobenem obravnavanem primeru niso potrdili namere, ki je izhajala iz objave na enem izmed spletnih medijev, o potencialnem varnostnem dogodku pri nas, za katero policijski postopek še poteka.

Glede na izkušnje iz tujine in tudi pri nas se ob izpostavljanju tovrstnih primerov lahko pojavijo pogovori, objave ali klici o podobnih grožnjah. Policija vse tovrstne primere obravnava z vso resnostjo, so navedli.

Pouk danes potekal normalno

Pouk na šolah je danes potekal kot običajno, so ravnatelji več osnovnih šol pojasnili za STA. Na nekaterih šolah so zaradi nedavne grožnje z nasiljem okrepili varovanje. Poleg tega so se učitelji z učenci pogovarjali o aktualnem dogajanju in morebitnih strahovih. Na nekaterih šolah je bilo pri pouku predvidoma zaradi grožnje nekaj manj učencev kot običajno.

Notranji minister Boštjan Poklukar je med razpravo na odboru DZ za notranje zadeve napovedal, da se bo naslednji teden sestal z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjom Feldo. Želi namreč izboljšati komunikacijo med policijo in šolami, da se zagotovi varnost na tem področju.