Policija po objavi grožnje slovensko javnost miri: »Ocenjujemo, da je malo verjetno« (VIDEO)

Na eni od osnovnih šol na širšem območju Ljubljane so bili starši obveščeni o grožnji s strelskim napadom, ki naj bi se zgodil 10. aprila. Sodeč po obvestilu, ki smo ga prejeli, je policija obvestila vse šole na območju.

Obvestilo PP Medvode FOTO: Zaslonski Posnetek

»Naprošamo vas, da ne zaženete panike. Otroci naj v sredo normalno pridejo v šolo. Predlagamo tudi pogovor z otrokom,« med drugim piše v sporočilu.

»Ocenjujemo, da je malo verjetno«

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Stojan Belšak je pojasnil, da Policija spremlja vse varnostno zanimive dogodke in skuša na njih ustrezno odreagirati. Enega od takih dogodkov so zaznali pretekli teden in ocenili, da bi bilo o njem koristno obvestiti pristojne institucije.

Pomembno je, da v kolikor kdorkoli prepozna nenavadno obnašanje otrok ali kakšnih drugih oseb povezanih v ali izven šolskega okolja, da o tem takoj obvesti policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na št. 080 1200. Poziv o prijavi suma kaznivih ravnanj v šolskem okolju velja tako za delavce šole, starše, učence, kot tudi vse ostale, ki imajo o tem kakršne koli informacije.

Za preventivne svetovanje o samozaščitnih ukrepih se predstavniki šol lahko obrnejo na policijske postaje oz. policijske uprave.

Zadeva je povezana z nedavnim tragičnim dogodkom na Finskem, kjer je osnovnošolec na šoli streljal na svoje sovrstnike. V povezavi s tem dogodkom so se v Sloveniji pojavili komentarji, ki so napovedali, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi pri nas.

Policija je na slovenske šole, centre za socialno delo in druge institucije naslovila poziv k obveščanju javnosti in povečanju samozaščitnega ravnanja, da bi morebiten, a ne zelo verjeten napad pravočasno preprečili, je pojasnil. Z opozorilom želijo povečati pozornost, če bi katerem od učencev, zaposlenih ali drugih osebah, ki vstopajo v šole, zaznali neprimerne predmete oz. pojave.

Kako ravnati ob terorističnem napadu ali množičnem streljanju V primeru napada ali streljanja nemudoma pobegnite na varno Če je mogoče, čim hitreje zapustite kraj in se umaknite na varno. Uporabite razpoložljive izhode in evakuacijske poti, med begom pa uporabljajte vse oblike zakritja (betonske zidove in stebre, železna vrata, zavese, grmičevja in drugo). Izogibajte se odprtim prostorom in iščite predmete, za katerimi se lahko skrijete. Za beg spodbudite tudi druge ali jim pomagajte pri tem (predvsem otrokom, starejšim občanom, invalidom in nosečnicam). Pustite osebne predmete in rešujte le sebe. Na varnem območju se znova seznanite s krajem in okolico (na primer izhodi). Drugim preprečite dostop do območja dogodka. Opazujte sumljive osebe v svoji bližini. Skrijte se Če kraja ne morete varno zapustiti, se nemudoma skrijte na varno. Če je mogoče, zaklenite vrata ali se zabarikadirajte v notranjosti skrivališča z masivnim pohištvom ali drugimi predmeti. Ugasnite vse luči in izklopite elektronske naprave (TV, radio, računalnik in podobno). Na mobilnem telefonu utišajte zvok in izklopite vibriranje. Poskušajte ostati mirni in pomirjujoče vplivati na preostale (umirite njihov jok in kričanje, saj lahko pritegnejo pozornost napadalcev). Preverite vse možne dodatne izhode, okna, poti v sili in zračnike. Če je skrivališče varno, ostanite, dokler vam policija ne omogoči varnega umika Če okoliščine kažejo na to, da ne morete pobegniti ali se skriti, se borite V skrajnem primeru je to resnično zadnja možnost, zato zaupajte svojim občutkom in bodite odločni - vaše življenje je odvisno od tega. Pozitivno razmišljajte o tem, da boste preživeli. V prostoru poiščite predmete, ki bi jih lahko uporabili kot orožje (pepelniki, obtežilniki papirja, pisemski noži, škarje, gasilni aparati in podobno), da se obvarujete. Napadalca prizadenite s poškodovanjem njegovih vitalnih točk (oči, nos, vrat, glava in genitalije). Če lahko, napadite prvi, ga zmotite in presenetite. Bodite agresivni, kričite in mečite vanj predmete. Sodelujte z drugimi, da vam pomagajo pri skupnem napadu na storilca/ce, dokler se varnostno osebje ne odzove. Policisti, ki bodo prvi na kraju, bodo najprej onemogočili storilca. Ker so njihove informacije nepopolne (ni jasno število napadalcev, orožje), se izogibajte hitrim kretnjam, kričanju in premikom proti policistom, odvrzite predmete, dvignite roke, ostanite mirni in upoštevajte njihova navodila.

»Ocenjujemo, da je to malo verjetno, a ravno zato, ker želimo to preprečiti, smo se odločili, da ta varnostni dogodek delimo s širšo javnostjo in skušamo na ta način spodbuditi k temu, da zaposleni, šolarji in državljani to spremljajo in ustrezno odreagirajo,« je poudaril.