Policisti opravili hišno preiskavo, poglejte, kaj so našli (FOTO)

Policisti PP Krško so na podlagi utemeljenih razlogov za sum kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca iz Dobruške vasi.

Med hišno preiskavo so našli in zasegli predmete, za katere ni znal pojasniti izvora in sumijo, da gre za ukradene predmete in nabojnik ter več nabojev, za kar nima ustreznih dovoljenj.

Za naboje in nabojnik ni imel dovoljenja. FOTO: PP Krško

Policisti nadaljujejo s preiskavo, zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo in uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o orožju.

Preberite še: