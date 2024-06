Incident na volišču: vpletena Zala Tomašič (SDS), razburjeni volivci ogorčeni nad »nadlegovanjem« (VIDEO)

Na Državni volilni komisiji (DVK) so potrdili primer agitacije kandidatke na evropskih volitvah na volišču na Gospodarskem razstavišču. Članica volilne komisije je dve osebi, ki sta v bližini volivcem delili letake, pozvala, naj zapustita območje, in jima povedala, da bo v nasprotnem poklicala policijo, so pojasnili za STA.

DVK o imenih oseb, ki so agitirale, ni govorila

Je pa kandidatka SDS za evropske volitve Zala Tomašič danes pred ljubljanskim voliščem volivcem, ki so prišli glasovat predčasno, delila letake stranke in pozivala, naj glasujejo zanjo, zaradi česar ji je po njenih navedbah članica volilne komisije grozila, da bo o tem obvestila policijo. Zala je sicer hčerka voditelja na Nova24TV, Borisa Tomašiča.

Nekaterim je nagovarjanje volivcev dovoljeno. Moti pa jih, če to počne SDS.

Na DVK so pojasnili, da so v skladu z navodili DVK volilnim komisijam za izvedbo volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament ter posvetovalnih referendumov na voliščih prepovedana obeležja, kot so plakati, ki so uporabljeni za namen volilne ali referendumske kampanje.

Kot območje volišča za predčasno glasovanje v Ljubljani je določeno celotno območje Gospodarskega razstavišča, oziroma najmanj 50 metrov od objekta, v katerem je volišče. V območje volišča se štejejo tudi pripadajoče površine za pešce v območju 10 metrov od zunanje meje Gospodarskega razstavišča.

V skladu z omenjenim sklepom o določitvi območja volišča je pristojna oseba okrajne volilne komisije danes zaprosila dve osebi, ki sta v bližini volišča na Gospodarskem razstavišču agitirali in volivcem delili letake, če lahko zapustita območje volišča, so navedli na DVK.

Razburjeni volivci ogorčeni nad »nadlegovanjem«

O navzočnosti dveh oseb so okrajno volilno komisijo sicer obvestili razburjeni volivci, ker sta mimoidoče po njihovih besedah »nadlegovali«, so pojasnili na DVK. Ker kljub prošnji, naj odideta, tega nista hoteli storiti, jima je pristojna oseba povedala, da bo o tem obvestila policijo. Prav tako je o tem, da ne želita oditi, obvestila enega od članov DVK, so dodali.

Na policiji so sicer za STA navedli, da obvestila o tem niso prejeli.

Prvak SDS Janez Janša je dogajanje danes komentiral z besedami, da je »okrajna volilna komisija zdaj reagirala na delitev volilnega materiala na pločniku kljub temu, da ni volilnega molka (...), se je pa to dopuščalo vsem ostalim doslej«.

Na DVK pa zatrjujejo, da so enako kot v tej situaciji pristojni na okrajni volilni komisiji ravnali ob podobnem dogodku tudi na volitvah leta 2022, ko so v bližini volišča agitirale druge osebe. Torej v takšnih primerih ne delajo razlik, so zagotovili.