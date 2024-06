S sekiro pokončal mamo, dedka in babico

V vasi Tirpersdorf v nemški zvezni deželi Saška blizu meje s Češko se je zgodila družinska tragedija; 28-letnik je ubil svojo 59-letno mater in stare starše, 84-letno babico in 85-letnega dedka. Policija je trupla našla v hiši na obrobju vasi, potem ko je domnevni morilec ponoči poklical na klic v sili in povedal, da je pobil družino. Ob prijetju se ni upiral.

Storilec in žrtve so živeli skupaj v hiši, pokončal pa naj bi jih s sekiro, ki so jo kriminalisti našli in jo uvrstili med dokaze. Predstavnica policije Karoline Hemp je povedala, da je bilo policistom takoj ob prihodu na prizorišče jasno, da se je zgodilo nekaj zelo brutalnega. Motiva še niso razkrili, župan Ralph Six pa je zločin opisal kot veliko tragedijo.

Storilec krvavega zločina se ob aretaciji ni upiral. Fotografija je simbolična.

Prebivalci vasi s 1350 prebivalci so pretreseni, saj česa takšnega ne pomnijo, družina Heymann je poleg tega veljala za zelo ugledno. Umorjeni dedek Egon je bil dolga leta predsednik nogometnega kluba in je s svojim delom veliko prispeval k lokalni skupnosti. Morilec doslej še ni bil obravnavan za kaznivo dejanje in ni veljal za nasilnega. Sosedje so ga opisali kot samotarja, ki pa je zgledno skrbel za kmetijo in tudi za stare starše.