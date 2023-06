Policisti okrepili sile v teh slovenskih krajih: tatvine, 508 primerov zanemarjanja otrok ... (FOTO)

Novomeški policisti na varnostno bolj obremenjenih območjih beležijo povečano število tatvin in primerov, ki motijo okoliške prebivalce, kot sta glasno predvajanje glasbe in kurjenje v naravnem okolju. Zato so na omenjenih območjih okrepili navzočnost. Letos so tam opravili že 16 hišnih preiskav in 23 osumljencem odvzeli prostost, so sporočili.

Po naših podatkih gre za nadzor v romskih naseljih v Novem mestu in okolici.

FOTO: PU Novo mesto

Kot navajajo na Policijski upravi (PU) Novo mesto, gre za varnostno bolj obremenjena območja v okolici Novega mesta, med drugim v krajevnih skupnostih Bučna vas, Gotna vas, Šmihel in Otočec. Tam želijo s povečano navzočnostjo in doslednim ukrepanjem prispevati k izboljšanju varnostnih razmer.

Na omenjenih območjih policisti letos obravnavajo povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, pa tudi kršitev, povezanih s hrupom in predvajanjem glasne glasbe, kršitev s področja javnega reda in miru ter kurjenja v naravnem okolju. »V vseh primerih smo se odzvali, opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbirali obvestila,« so zapisali. S tem posredno odgovarjajo na očitke, da je policija na omenjenih varnostno bolj obremenjenih območjih premalo prisotna.

FOTO: PU Novo mesto

Predstavili so tudi statistiko ukrepanja

Med drugim so tako letos na omenjenih območjih z intenzivnim preiskovanjem zbrali dovolj dokazov, da so k preiskovalnemu sodniku privedli štiri osumljence s kazenskimi ovadbami zaradi več kot 70 kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Po zaslišanju je sodnik za vse odredil pripor.

Opravili so tudi 16 hišnih preiskav ter zasegli pet kosov orožja in 20 kosov streliva. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so 23 osumljencem odvzeli prostost.

FOTO: PU Novo mesto

Zaznali 508 primerov zanemarjanja otrok

Odzivali so se tudi ob ugotovljenih kršitvah, katerih obravnava ni v neposredni pristojnosti policije. Med drugim so zaznali 508 primerov zanemarjanja otrok, neobiskovanja osnovne šole, beračenja, kampiranja v naravnem okolju, kurjenja in sežiganja odpadkov. O tem so obvestili druge prekrškovne organe, inšpekcijske službe in druge organe.

V maju so izvedli tudi več poostrenih nadzorov, katerih namen je bil odkrivanje in preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšanje občutka varnosti ljudi na omenjenih območjih. V zadnjih treh mesecih so izvedli skupaj devet tovrstnih nadzorov, območja pa so nadzirali tudi s pomočjo policijskega helikopterja.

FOTO: PU Novo mesto

Enega od poostrenih nadzorov so izvedli v petek, ko so opravili tudi hišno preiskavo v naselju Pot v gaj in nadaljevali ugotavljanje okoliščin pretepa, do katerega je prišlo na nedavnem Festivalu cvička v Novem mestu.

Med nadzorom cestnega prometa so na omenjenih območjih ustavili in preverili 65 voznikov. Zaradi ugotovljenih kršitev so pri tem izdali pet plačilnih nalogov, opravili šest identifikacijskih postopkov, odredili dva preizkusa alkoholiziranosti in izrekli opozorilo.