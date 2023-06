Policija v javnem zavodu: preiskujejo unovčevanje turističnih bonov

Že dlje naj bi policisti in kriminalisti PU Murska Sobota preiskovali poslovanje javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, katerega direktor je Robert Celec. Včeraj zgodaj zjutraj pa so potrkali na vrata njegove hiše v Černelavcih pri Murski Soboti in na naslovu javnega zavoda v Rakičanu. Policisti in kriminalisti so po naših podatkih hišni preiskavi opravili zaradi domnevnih nepravilnosti pri unovčevanju turističnih bonov med epidemijo covida-19.

Tudi prelivanje denarja

Ob tem naj bi preiskovali tudi prelivanje denarja z računa javnega zavoda na zasebne račune in obratno. Policija glede podrobnosti molči. So pa potrdili, da »kriminalisti in policisti Policijskih uprav Murska Sobota in Maribor izvajajo operativne aktivnosti po odredbi Okrožnega sodišča v Murski Soboti v zvezi s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete.

Več informacij zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« nam je na novinarsko vprašanje odgovoril Dejan Bagari, vodja operativno-komunikacijskega centra na Policijski upravi Murska Sobota.