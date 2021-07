Policija ujela norca na avtocesti

Skorajda ni dneva, da celjski policisti ne obravnavajo izstopajočih prometnih dogodkov na avtocesti. V ponedeljek so ujeli Romuna, ki je bil močno prehiter na treh zaporednih meritvah hitrosti, dan kasneje pa je voznik zvečer v bližini uvoza na avtocesto Celje vzhod proti Mariboru dirjal 226 km/h. Ko je na levem pasu dohitel skupino vozil, jih je nekaj prehitel po desnem voznem pasu, nato pa ugasil luči in kolono prehitel po odstavnem pasu, po katerem je nato vozil vse do izvoza Dramlje, kjer je zapustil avtocesto, so sporočili iz PU Celje.



Na izvozu z avtoceste je voznik kljub neprekinjeni ločilni črti polkrožno obrnil in vožnjo nadaljeval nazaj proti avtocesti A1, kjer je v levem ovinku uvoza zapeljal z vozišča in trčil v travnato brežino. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izrekli 2300 evrov globe in 12 kazenskih točk.

