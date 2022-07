Počilo na slovenskih cestah: v nesreči šest poškodovanih

Ob 18.44 sta na cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami v občini Ilirska Bistrica trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, posuli po vozišču razlite motorne tekočine, iz vozila s tehničnim posegom rešili osebo.

Nudili so pomoč pri oskrbi v nesreči šest poškodovanih oseb reševalcem Nujne medicinske pomoči Ilirska Bistrica, ki so vse ponesrečence na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, poroča Uprava za zaščito in reševanje.