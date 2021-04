Nove podrobnosti tragedije: Po uboju babice si je pevka pekla palačinke

Na pokopališču v Bertokih so se včeraj v najožjem družinskem krogu poslovili od 85-letne Marije Tripar, ki naj bi ji minuli torek življenje vzela njena vnukinja, 31-letna Maja Tripar. Ta je zdaj v priporu. V minulih dneh smo izvedeli tudi nove podrobnosti o ozadju tragedije. Marijo so pokopali včeraj. FOTO: Moni Černe V Markovi ulici, štiri kilometre od središča Kopra, še vedno vlada tišina, čutiti je globoko žalost. Marijina kruta usoda je domačine močno pretresla. Na okenski polici stanovanja, v katerem se je zgodil uboj in ga je policija zapečatila v petek, gori sveča. Razbila stanov...