Ne obramba ne tožilstvo včeraj nista želela komentirati, kaj je šlo narobe med pogajanji glede sporazuma o priznanju krivde na sojenju za umor Danijela Božića in poskus umora Žarka Tešanovića, za kar naj bi se odločila Blaž Kadivec in Drejc Kovač. Ta je bil namreč tako rekoč pod streho, je bilo konec novembra razumeti na ljubljanskem okrožnem sodišču. »Z obtoženima smo dosegli dogovor o sporazumni rešitvi predmetnega kazenskega postopka in drugega kazenskega postopka, v katerem se očitata proizvodnja prepovedanih drog in promet z njimi. Z obtoženima smo dosegli dogovor tako o priznanju krivde...