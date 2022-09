Po katastrofalnem požaru v Kranju: močno poškodovana hidroelektrarna Sava, škoda ogromna

V današnjem nočnem požaru starejše zapuščene stavbe v Majdičevem logu na obrobju Kranja je bila poškodovana tudi hidroelektrarna Sava, ki stoji neposredno ob pogoreli stavbi. Hidroelektrarna, katere lastnik je Elektro Gorenjska, upravljalec pa Gorenjske elektrarne, zaradi nastale škode do celovite sanacije ne bo mogla obratovati.

Kot so sporočili iz Elektra Gorenjska, so v hidroelektrarni Sava štirje agregati za proizvodnjo električne energije. V požaru je pogorel del strojnice, v katerem sta agregata C in D, ki sta bila v požaru popolnoma uničena. Pogorel je tudi prostor za obratovalno osebje. Zaradi velike količine gasilne vode pa sta močno poškodovana tudi agregata A in B. Prav tako so poškodovane vse kabelske povezave.

Škoda ogromna

Kot so ocenili v podjetju, bo škoda na objektih ogromna. Velika pa bo tudi posredna škoda, saj elektrarna do celovite sanacije ne bo mogla proizvajati elektrike. Hidroelektrarna Sava sicer letno proizvede med 10.000 in 12.000 megavatnih ur zelene električne energije, kar zadošča za oskrbo 2500 gospodinjstev.