Po čelnem trčenju v Ilirski Bistrici avto zagorel

V ponedeljek ob 14.45 so policiste obvestili o prometni nesreči v Ilirski Bistrici. Na kraju so ugotovili, da je 45-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Trga maršala Tita proti Levstikovi ulili: »Ko je pripeljal do križišča, je vozil po nasprotnem smernem vozišču in pri zavijanju ni pustil mimo vozila, s katerim je pravilno iz smeri Levstikove ulice pripeljala 46-letna voznica osebnega avtomobila. Vozili sta trčili čelno, pri tem je zagorelo vozilo povzročitelja (požar so pogasili gasilci), voznica pa se je pri trčenju lažje poškodovala.«

Obema udeležencema nesreče je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, je bil s povzročiteljem opravljen še postopek za prepoznave vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, ki je bil pozitiven na benzodiazepin. Odrejen mu je bil strokovni pregled, katerega je opravil v ZD Ilirska Bistrica.

Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje, so sporočili iz PU Koper.