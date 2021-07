Pljuvanje in grožnje preiskuje policija

Primerov še več

Policija je izvedla več ukrepov za zaščito varovanih oseb in okrepila varovanje okolice državnega zbora ter zaposlenih. FOTO: Voranc Vogel

Pljuvanje in grožnje vodji poslanske skupine NSiprejšnji teden so očitno sodu izbili dno. Z ljubljanske policijske uprave so namreč sporočili, da so grožnje poslancem državnega zbora v obravnavo prevzeli kriminalisti. Dogodek, ko je vodjo poslancev skupina ljudi minulo sredo zvečer po sprejetju zakona o nalezljivih boleznih pred DZ oziroma pri Maxi marketu obkolila in bila do njega nasilna, nanj vpila in ga spraševala, kako je glasoval, mu grozila in vanj celo pljuvala, pa očitno še zdaleč ni bil osamljen. Podobne primere so sicer že potrdili poslanka NSiin(NSi), zmerjanje in pljunke tudi»V tem in preteklem tednu so policisti PP Ljubljana Center obravnavali več ponižujočih ravnanj in groženj, ki so bili storjeni na škodo številnih poslancev Državnega zbora RS. Policija je zaradi navedenega izvedla več ukrepov za zaščito varovanih oseb in okrepila varovanje okolice državnega zbora ter njihovih zaposlenih,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.»Naknadno smo ugotovili, da je bilo takih dejanj zoper poslance več, kot jih je bilo v začetku naznanjenih in prijavljenih. Številčnost kaže, da ni šlo za posamezne naključne izraze nezadovoljstva ljudi nad predstavniki zakonodajne oblasti. Okoliščine kažejo, da se je poskušalo vplivati na njihovo izvajanje funkcije poslanca pri sprejemanju zakonov,« je še pojasnila. Po njenih besedah je glede na družbeno nevarnost, intenziteto napadov, pritiskov in žaljivih ravnanj primere v obravnavo prevzela kriminalistična policija.»Policija spoštuje in varuje pravico do javnega izražanja mnenj, vendar pozivamo, da se to dela dostojno in s tem ne posega v pravice drugih,« je dodala. Predsednik DZje napade že prejšnji teden označil za nedopustne in tudi sam napovedal, da bodo razmislili o vložitvi kazenske ovadbe. Zaradi napada na Horvata je že v petek sklical posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem so se poenotili, da je treba režim varovanja spremeniti in izboljšati, imeli pa so tudi sestanek s policijo, ki je zadolžena za varovanje DZ. Dejal pa je tudi, da je z nekaterih videoposnetkov, ki so objavljeni na spletnih omrežjih, razvidno, da gre za ščuvanje in pozivanje k nasilju.