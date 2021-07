Plačala več tisoč evrov, pošiljko pa še vedno čaka

Splet nam je marsikatero stvar približal, a tudi goljufom omogočil novo platformo, kamor se lahko razširijo. Prevar na spletu res mrgoli in nevešči se lahko hitro ujamejo v kakšno past.



Iz PU Maribor so nas obvestili o sumu spletne goljufije. Neka ženska je zasledila oglas, da nekdo podarja pasje mladiče: »Dogovorila se je za mladiča zlatega prinašalca, nakar je neznana oseba od nje zahtevala plačilo različnih stroškov in storitev, kar jim je tudi plačala.«



Do zdaj je nesojena pasja lastnica plačala že več tisoč evrov, pošiljke pa še vedno ni dočakala.

