Pijani voznik povzročil prometno nesrečo, 20-letnik je hudo poškodovan

Poročali smo že, da se je malo čez polnoč zgodila huda prometna nesreča, kjer sta bila udeležena osebno vozilo in traktor. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so bili malo po polnoči smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na Otočcu.

Po prvih ugotovitvah policistov je za nesrečo odgovoren 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal iz smeri Novega mesta proti Kronovem. Na Otočcu je zaradi neprilagojene hitrosti izbubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del traktorja, ki ga je vozil 62-letni voznik. Po trčenju je avtomobil odbilo preko nasprotnega voznega pasu, kjer je trčilo v brežino in obstalo.

Hudo poškodovanega 20-letnega potnika iz osebnega avtomobila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligramov alkohola. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.