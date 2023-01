Sredi noči trčil v traktor, gasilci so ga rezali iz avtomobila

Ob 0.12 je na Grajski cesti v Otočcu v občini Novo mesto voznik z osebnim vozilom trčil v zadnji del traktorja, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu, odklopili akumulator, pomagali pri odstranitvi traktorja s cestišča ter nudili pomoč policistom. Reševalci NMP ZD Novo mesto so osebo oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto.