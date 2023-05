Pijani kolesar končal v pridržanju

V soboto ob 20.20 so policisti dobili prijavo iz naravnega rezervata Škocjanski zatok. Povedali so, da je nekdo povzročil škodo in pobegnil. Policisti so na kraju ugotovili, da ni nastala škoda, ko se je moški naslonil na žico, ki drži pergolo.

Ko se je moški s kraja odpeljal s kolesom, je pri tem padel in se poškodoval. Policisti so 37-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 1,24 mg/l. Med postopkom ni upošteval zakonitih ukazov policistov, prav tako se je do njih nedostojno vedel in jih žalil. Večkrat je ponovil, da bo vožnjo po končanem postopku nadaljeval, saj mora oditi domov. Ker je bil omenjeni zaloten pri prekršku, pod vplivom alkohola ter je obstajal sum, da bo nadaljeval s prekrškom, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog za več kršitev.