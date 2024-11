Pijan z 1,6 promila trčil v 38-letnico in pobegnil s kraja dogodka

Nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Tomažji vasi. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila ford ranger zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 38-letne voznice in pobegnil s kraja nesreče.

Čaka ga visoka globa

Na podlagi opisa so pobeglega voznika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,78 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 1740 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.