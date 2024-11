Pijan trčil v avtobus

Na Zaloški cesti v Ljubljani sta v sredo popoldan trčila voznika osebnega avtomobila in avtobusa. Nesrečo je po informacijah, ki so jih posredovali iz Policijske uprave Ljubljana, povzročil prvi, ko je zapeljal na nasprotno stran ceste ravno v trenutku, ko je po njej pripeljal avtobus.

Voznik avtomobila se je v nesreči lažje ranil, policisti, ki so prišli na prizorišče, pa so ugotovili še, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka ga je imel kar 1,73 miligrama. Zoper njega policisti vodijo prekrškovni postopek, so še navedli na PU Ljubljana.