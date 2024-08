Pijan kot čep ogrožal druge voznike na avtocesti, a to še ni bilo vse

V nedeljo, malo pred 20. uro, se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Krškim in Smednikom. Novomeški policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Krškega proti Dobruški vasi.

Kršitelj je vozil z veliko hitrostjo, vozila prehiteval po desnem pasu, sunkovito zavijal, potem pa na izvozu za Smednik zapeljal na izvoz, izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo in v nasip. Lažje poškodovanega kršitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,05 miligramov alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vožnje z neprilagojeno hitrostjo in nepravilnega razvrščanja bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Napihal tudi 34-letnik

V soboto, malo pred 21. uro, so pa bili na policijski upravi Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na Tomšičevi cesti na Senovem. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo.

Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola (1,81 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.