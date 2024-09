Pijan, brez vozniškega dovoljenja, vozilo pa neregistrirano in nezavarovano

Policisti PP Metlika so bili v torek, 17. septembra, nekaj pred 21. uro, obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika kmetijskega traktorja na območju Grabrovca. Kršitelja so izsledili in ustavili.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 59-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,24 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan traktor, na katerem ni bilo nameščene registrske tablice.

Traktor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.