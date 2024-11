Pijan 67-letnik napadel varnostnika

V sredo, nekaj minut po 20. uri, so mariborske policiste obvestili, da je v eni od trgovin na tamkajšnjem območju 67-letnik fizično napadel varnostnika.

Moški je bil pod vplivom alkohola, so dodali na Policijski upravi Maribor, in se ni hotel pomiriti niti po prihodu varuhov reda in miru. Ni upošteval njihovih ukazov in je hotel še naprej kršiti javni red in mir, zato so ga bili primorani fizično obvladati in vkleniti.

Do streznitve so ga odpeljali v pridržanje, s svojim obnašanjem pa si je prislužil plačilni nalog, saj je kršil več določil zakona o javnem redu in miru ter tudi zakona o zasebnem varovanju.