Parkirala in v vrtec odpeljala otroka: tega, kar se je zgodilo, ni pričakovala

V petek okoli 10. ure so policiste obvestili o drzni tatvini v Zagorju.

Ugotovili so, da je oškodovanka parkirala in odpeljala otroka v vrtec, medtem pa je do vozila prišel neznanec in iz njega odtujil torbico.

Oškodovanka jo je nato brez denarja našla odvrženo v bližini.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, poroča PU Ljubljana.