Panika pozno zvečer, stekla iskalna akcija (FOTO)

V ponedeljek ob 21.25 se je na območju Vrhnike začela iskalna akcija za pogrešanim moškim. V njej so sodelovali policisti in gasilci PGD Vrhnika. Policisti so ga našli poškodovanega v gozdu. Gasilci so ga z vrvno tehniko potegnili z nedostopnega terena in ga predali v oskrbo reševalcem NMP Ljubljana, ti pa so ga prepeljali v bolnišnico.Aktivirani so bili tudi vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Ljubljano, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.