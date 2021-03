Oproščen umora toži državo

Enajstega julija letos bo minilo že sedem let od grozljivega umora 67-letnega Vlada Pinteriča v Dolenji vasi pri Krškem v lokalu Zvezda. Kot vse kaže, njegovi svojci pa tudi javnost najverjetneje nikoli ne bodo izvedeli, kdo je stal za tem zločinom. Po vseh teh letih je namreč storilec še vedno neznan. Sprva so sicer policisti prst usmerili proti takrat 45-letnemu Iztoku Flisu, ki je bil takoj poslan v pripor. Sledilo je dolgotrajno sojenje na krškem okrožnem sodišču, ki pa je na koncu za Flisa, kar se tiče kaznivega dejanja umora, prineslo oprostilno sodbo. Enako odločitev so po pritožbi tož...