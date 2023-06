Omejitev prekoračil za več kot 110 km/h

Mariborski prometni policisti so minulo soboto popoldne, v sklopu poostrenih aktivnosti, na avtocesti A1, med Slivnico in Framom, ter na avtocesti A4, med Lancovo vasjo in Gruškovjem, izvedli poostren nadzor nad vozniki, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti. V zgolj treh urah so policisti ugotovili kar 50 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in 4 kršitve voznikov, ki niso upoštevali predpisane varnostne razdalje med vozili.

Kot poročajo, je med kršitelji izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je na delu avtoceste A1, izven naselja Slivnica, kjer je hitrost s postavljeno prometno signalizacijo omejena na 100 km/h, vozil s hitrostjo 217 km/h.

Za takšno prekoračitev hitrosti je predpisana globa 1.200 evrov in stranska sankcija 9 kazenskih točk. Policisti ob tem pozivajo voznike, da vozijo strpno, previdno in da spoštujejo cestnoprometne predpise. Dodajajo, da je vožnja s preveliko hitrostjo pogosto povezana tudi z vožnjo na prekratki varnostni razdalji, neprilagojena hitrost vožnje pa sodi tudi med najpogostejše vzroke prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.