Okoli 2. ure prišlo do prometne nesreče, 18-letnik podlegel poškodbam

Na lokalni cesti v naselju Dornava se je ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 18-letni voznik osebnega vozila. Po prvih ugotovitvah je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, ki se je prevrnilo na streho. Poškodbe voznika so bile tako hude, da je na kraju nesreče izgubil življenje.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, se je nesreča zgodila okoli 2. ure. Po prvih ugotovitvah je voznik pripeljal do ovinka, kjer je najverjetneje zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost in prebil varnostno ograjo. Vozilo se je nato prevrnilo na streho. Voznik je bil v vozilu sam.

Gre za osmo nesrečo s smrtnim izidom na območju Policijske uprave Maribor v letošnjem letu, so navedli in voznike opozorili, naj prilagodijo hitrost svoje vožnje omejitvam, svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti.

O nesreči so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko.