Umrl na kraju nesreče, policisti okoliščine še preiskujejo

V soboto ob 18.40 se je na regionalni cesti izven naselja Gomila v občini Mirna zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 61-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

61-letni voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Mirne proti Trebnjemu. V blagem levem ovinku je zapeljal na travnato površino, kjer se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi v jarku. Vozniku so na kraju reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 105 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 12 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 48 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 30-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli tri vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 18 vlomov, osem groženj, pet poškodovanj tuje stvari, po dva ropa, ponarejanji listin, primera nasilja v družini in povzročitvi telesnih poškodb ter ena drzna tatvina.